Audio: rbb|24 | 24.03.2017 | Ruth Hundsdoerfer über die Einigung

Streit um Sicherheitspersonal - Der Karneval der Kulturen kann offenbar doch stattfinden

24.03.17 | 15:08 Uhr

Die Fans des Karneval der Kulturen können aufatmen: Die Organisatoren des multikulturellen Straßenfests haben nun doch eine Lösung für ihr Sicherheitsproblem gefunden. Der Senat hat Unterstützung signalisiert - dabei ging es mal wieder ums Geld. Von Robin Avram



Der Karneval der Kulturen kann in diesem Jahr offenbar doch wie geplant stattfinden. Weil an Pfingsten parallel zum multikulturellen Straßenumzug in Kreuzberg zahlreiche andere Großveranstaltungen durchgeführt werden, hatten die Veranstalter große Schwierigkeiten, genügend Sicherheitspersonal zu finden. Der Karneval drohte auszufallen.

Nun sagte Ruth Hundsdoerfer vom Veranstalter Piranha Arts AG rbb|24, dass am Freitag doch noch ein Ausweg gefunden wurde: "Wir haben gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten, verschiedenen Security-Dienstleistern und dem Verband der Security-Wirtschaft eine Lösung erarbeitet und haben auch ein Angebot einer Sicherheitsfirma auf dem Tisch", sagte Hundsdoerfer. Nun sei man guten Mutes, mit "Ach und Krach" noch die Organisation der Veranstaltung hinzubekommen - in dieser "unfassbar kurzen Zeit, die wir noch haben". Der Karneval der Kulturen soll vom 2. bis 5. Juni stattfinden.



Rückblick Internationales Straßenfest in Berlin - Karneval der Kulturen heizt Kreuzberg ein Akrobaten, Tänzer, Trommler, Hexen und Jongleure. Sie alle feierten in Berlin-Kreuzberg den Karneval der Kulturen. Am Sonntag nahmen rund 5.000 am großen Straßenumzug teil – hunderttausende Zuschauer feierten mit ihnen. Am Montag endete der Karneval mit einem Straßenfest.

Veranstalter schickten zu spät Buchungsanfragen heraus

Diese Lösung ist allerdings mit Mehrkosten verbunden - die der Senat offenbar bereit ist zu tragen. "Veranstalter und Senat sind zuversichtlich, eine Lösung zu finden, so dass der Karneval 2017 stattfinden wird", bestätigt der Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen. Wieviel genau die Senatsverwaltung von Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) zusätzlich zu den bislang bewilligten 500.000 Euro Zuschuss für den Karneval voraussichtlich oben drauf legen muss, verriet Germershausen allerdings nicht. Dass es teurer wird, liegt daran, dass die Veranstalter offenbar zu spät Buchungsanfragen an die großen Sicherheitsunternehmen herausgeschickt haben - jedenfalls später als die Organisatoren anderer Großveranstaltungen am Pfingst-Wochenende, sagt Sascha Eisolt, Geschäftsführer der PTB Sicherheitsmanagement. Seit 1999 sicherte sein Unternehmen Umzug und Straßenfest. "In diesem Jahr konnten wir kein eigenes Personal dafür mehr aufbringen, weil wir komplett ausgebucht sind", so Eisolt zu rbb|24.

Mehrkosten im sechsstelligen Bereich?

In der Vergangenheit konnte die PTB in so einem Fall reagieren, indem sie Leiharbeiter von anderen, kleineren Sicherheitsunternehmen anheuerte. Das wird ab 1. April aber deutlich teurer als in der Vergangenheit - denn dann tritt das von Bundes-Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) auf den Weg gebrachte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (ÄUG) in Kraft. Es regelt unter anderem eine fairere Bezahlung der Leiharbeiter - ist aber auch mit höherer Kontrolle verbunden. So kann die Sicherheitsüberprüfung der Leiharbeiter nun nicht mehr vom Unternehmen selbst vorgenommen werden, dazu muss pro Mitarbeiter ein kostenpflichtiger Antrag beim Ordnungsamt gestellt werden. Kosten für die Versicherung kommen hinzu. "Wir müssen dadurch mit rund dreimal höheren Sätzen für Leiharbeiter als bisher kalkulieren", erläutert PTB-Chef Eibolt. Statt 20 Euro Stundensatz 60 Euro bei rund 1.000 benötigten Sicherheitsleuten - das konnten die Organisatoren des Karnevals der Kulturen sich nicht leisten. Schließlich geht es hier um Mehrkosten im sechsstelligen Bereich. Nun gibt es aber offenbar doch ein Entgegenkommen des Senats, mehr Geld auszugeben - der Streit darüber schwelte wohl schon eine Weile, bevor er nun an die Öffentlichkeit gelangte. "Für uns wäre es schön gewesen, wenn es die Zusage schon länger gegeben hätte, aber es ist, wie es ist", sagt Veranstalterin Ruth Hundsdoerfer. "Wir wollen alle, dass der Karneval stattfindet, und wir tun unser Bestes dafür."