Der Senat werde in den nächsten drei Jahren 200 Millionen Euro investieren, um 30.000 Betreuungsplätze zu schaffen, sagte die SPD-Politikerin am Freitag dem rbb. Dabei werde der Schwerpunkt auf sozial belastete Kieze und Randbezirke gelegt, "weil wir feststellen, dass dort viele Wohnungen entstehen und viele Menschen hinziehen", so Scheeres im Inforadio.

Denn wenn die Bevölkerung weiterhin so wächst wie vorhergesagt, werden in Zukunft deutlich mehr Plätze gebraucht. Außerdem möchte der Senat eine gewisse Reserve freier Kita-Plätze schaffen, um auf Schwankungen beim Bedarf reagieren zu können.

Der neue Kitabedarfsatlas 2017 hatte gezeigt, dass es in immer mehr Berliner Kiezen (Bezirksregionen) akuten Kita-Bedarf gibt. In dem Bericht berechnet die Senatsverwaltung jedes Jahr an Hand der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung, wo dringend neue Kitas gebaut werden müssen.

Trotz aller Anstrengungen zur Schaffung neuer Kitaplätze gibt es nur drei von 138 vom Senat so bezeichneten Bezirksregionen, in denen sich laut Kitabedarfsatlas die Lage gegenüber 2014 deutlich verbessert hat. Dafür hat sich die Situation in 50 Regionen in den letzten vier Jahren verschlechtert.