Bedarfsatlas für 2017 - Berlin bekommt den Kita-Mangel nicht in den Griff

02.03.17 | 17:06 Uhr

Berlin wächst und wächst, die Geburtenrate steigt, Eltern brauchen Betreuungsplätze für ihre Kinder. Aber das Land kommt mit dem Bauen von Kitas nicht hinterher: Mittlerweile herrscht auch in bisher recht entspannten Kiezen Alarmstufe Rot.



Der neue Kitabedarfsatlas 2017 zeigt: In immer mehr Berliner Kiezen (Bezirksregionen) gibt es akuten Kita-Bedarf. In dem Bericht berechnet die Senatsverwaltung jedes Jahr an Hand der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung, wo dringend neue Kitas gebaut werden müssen. Trotz aller Anstrengungen zur Schaffung neuer Kitaplätze gibt es nur drei von 138 vom Senat so bezeichneten Bezirksregionen, in denen sich laut Kitabedarfsatlas die Lage gegenüber 2014 deutlich verbessert hat. Dafür hat sich die Situation in 50 Regionen in den letzten vier Jahren verschlechtert.

Infobox Was sind Bezirksregionen? Die Berliner Statistiker sehen sich ihre Stadt viel genauer an als nur auf Bezirksebene. Für den Kita-Bedarfsatlas verwendet die Senatsverwaltung die 138 Bezirksregionen.

Der Bedarf steigt

In 134 Bezirksregionen schätzt der Senat den zukünftigen Bedarf so ein, dass er aktuell den Ausbau von Kita-Plätzen fördert. Bis zu 20.000 Euro pro Platz lassen sich das Land und Bund kosten. In gerade einmal vier Kiezen meldet das Land Berlin keine Förderwürdigkeit: Einer davon ist der Forst Grunewald, wo laut Kitabedarfsatlas keine Kleinkinder wohnen. Je dunkler eine Bezirksregion auf der rbb|24-Karte markiert ist, desto größer ist dort der Bedarf an neuen Kitas.

Wie sich die Situation verändert

Der Kita-Mangel ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema unter Berliner Jungeltern. Waren vor einigen Jahren aber in erster Linie die hippen Boomkieze wie Prenzlauer Berg oder Kreuzkölln betroffen, erfasst der Kita-Mangel inzwischen auch die Randgebiete der Stadt. 2014 konstatierte der Bedarfsatlas der Senatsverwaltung etwa für die Bezirksregionen Düsseldorfer Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf), Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) und Friedrichsfelde Nord (Lichtenberg): Derzeit noch Platzreserven; prognostisch sinkender Bedarf. Im neuen Bedarfsatlas 2017 stellt sich die Situation in allen drei Kiezen deutlich kritischer dar: Derzeit gibt es keine Platzreserven in Kitas, und für die Zukunft wird ein steigender Bedarf vorhergesagt.

Insgesamt gibt es in 86 Bezirksregionen weiterhin hohen oder besonders hohen Bedarf an neuen Kita Plätzen. Ein Beispiel dafür ist Moabit West. Genauso wie 2014 heißt es auch 2017: Keine Platzreserven, steigender Bedarf. Eine Verbesserung über drei beziehungsweise vier Stufen gab es nur in drei Kiezen: Märkisches Viertel 2/Rollberge in Reinickendorf, Bohnsdorf in Treptow-Köpenick und Prenzlauer Berg Südwest in Pankow.

Die Stadt wächst schneller als der Senat Kitas bauen kann

Berlin boomt: Die Hauptstadt wirkt nach wie vor wie ein Magnet auf Menschen, die Geburtenzahlen sind hoch, und der Zuzug vieler Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 hat die Bevölkerungsprognose noch einmal durcheinandergewirbelt. Längst ist das nicht mehr nur in den hippen innerstädtischen Kiezen zu spüren, sondern auch in Randlagen der Stadt. Angesichts der demographischen Entwicklung legt sich der Senat ins Zeug: Laut Auswertung von rbb|24 von Daten der Senatsverwaltung wurden von Anfang Januar 2012 bis zum 30.09.2016 (keine neueren Daten verfügbar) 15.865 neue Betreuungsplätze in 481 Kitas geschaffen. Jede einzelne Kita haben wir auf der Karte vermerkt: je dunkler der Punkt, desto mehr neue Kinderbetreuungsplätze gibt es vor Ort.

Alle seit 2012 neu geschaffenen Kita-Plätze

Momentan hat Berlin 160.250 angebotene Kita-Plätze - das sind fast so viele Betreuungsplätze wie Potsdam Bewohner hat. Anfang Februar standen sogar 6.250 Kita-Plätze frei. Damit sind die Kitas zu 96 Prozent ausgelastet. Doch die Erfahrung zeigt: Bis zum Ende des Kita-Jahres im Juli werden sich diese Plätze füllen. In den vergangenen Jahren besuchten im Juli stets rund 5.000 Kinder mehr eine Kita als im Februar.



Alle vorhandenen Kita-Plätze in Berlin

Wenn die Bevölkerung weiterhin so wächst wie vorhergesagt, werden in Zukunft aber deutlich mehr Plätze gebraucht. Außerdem möchte der Senat eine gewisse Reserve freier Kita-Plätze schaffen, um auf Schwankungen beim Bedarf reagieren zu können. Laut Kitaentwicklungsplan will der Senat bis 2020 ingesamt 193.161 Kita-Plätze im Land zur Verfügung haben. Um das zu schaffen, nehme man jetzt erneut sehr viel Geld für den Kitaausbau in die Hand, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dem rbb. Fast 200 Millionen Euro würden investiert, um die Zielmarke von 30.000 zusätzlichen Kitaplätzen bis 2020 zu schaffen. Besonders in den Blick nehme der Senat sowohl neue Wohngebiete als auch soziale Brennpunkte, in denen Kinder nach dem Willen der Senatorin möglichst früh in Kitas gefördert werden sollen.

Um Planungszeiten zu verkürzen, sind bei der Schaffung zusätzlicher Kitaplätze auch standardisierte Neubauten geplant. Das Ausbautempo muss sich allerdings deutlich steigern, denn mit der bisherigen Geschwindigkeit ist die Zielmarke nicht zu schaffen. Um auf 30.000 neue Plätze zu kommen, müssten durchschnittlich 7.500 pro Jahr entstehen. Und in den vergangen Jahren ist es kein einziges Mal gelungen, sich dieser Anzahl auch nur anzunähern.