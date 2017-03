In Berlin infizieren sich im Bundesvergleich besonders viele Menschen mit Masern. Zahlen der Gesundheitsverwaltung zeigen nun, in welchen Bezirken die meisten Masernfälle auftraten – und wo besonders viel und wo besonders wenig geimpft wird. Ein Überblick.

Demnach stellten die Amtsärzte bei den Einschulungsuntersuchungen im Jahr 2015 in den Innenstadt-Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Mitte besonders große Impflücken fest. Von den insgesamt 889 Berliner Grundschulkindern ohne Impfschutz gegen Masern wohnte mehr als jedes dritte in einem dieser drei Bezirke.

Berlin ist die Hauptstadt der Impfskeptiker. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben hier deutlich mehr Kleinkinder keinen ausreichenden Impfschutz gegen die hochansteckende Krankheit als in jedem anderen Bundesland. Die Folge: Seit 2007 haben sich mehr als dreimal so viele Berliner mit Masern infiziert als im Bundesdurchschnitt.

Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den Bezirken: In Marzahn-Hellersdorf liegt die Quote der ungeimpften Kinder fast viermal niedriger als in Friedrichshain-Kreuzberg. Das besonders viele Impfskeptiker in Prenzlauer Berg und in Kreuzberg leben, ist also kein Klischee, sondern ein empirisch nachweisbarer Befund.

Studien erklären das damit, dass die Impfskepsis gegen die Masern-Impfung gerade in hochgebildeten Schichten besonders ausgeprägt ist. "Es gibt Eltern, denen ihre Bildung im Wege steht, weil sie glauben, man könne den Impfcocktail ihrer Kinder wie ein Müsli zusammenstellen", sagte Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer dem Spiegel im Jahr 2015 – da grassierten die Masern in Berlin regelrecht, 1.243 Fälle registrierte das Robert-Koch-Institut in diesem Jahr.