Scheeres will Kita-Zusatzkosten per Gesetz begrenzen

Sprachkurse oder Bio-Essen kosten in Kitas häufig extra. Pro Monat können in bestimmten Fällen bis zu 400 Euro zusammenkommen. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will nun gesetzlich gegen übermäßige Zusatzbeiträge an Kindertagesstätten vorgehen.