Senat will Tempo machen beim Kita-Ausbau

In Berlin sind im vergangenen Jahr 6.200 neue Kita-Plätze geschaffen worden. Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mit. Die Gesamtzahl stieg damit auf 166.000. Wie der Kita-Bedarfsatlas 2017 zeigt, reichte das bisherige Ausbautempo des Senats aber bei Weitem nicht aus, um die steigende Nachfrage zu decken: Aktuell gibt es weiterhin in rund Zwei-Drittel der Bezirksregionen einen hohen oder sehr hohen Bedarf an neuen Kita-Plätzen.

Berlin wächst und wächst, die Geburtenrate steigt, Eltern brauchen Betreuungsplätze für ihre Kinder. Aber das Land kommt mit dem Bauen von Kitas nicht hinterher: Mittlerweile herrscht auch in bisher recht entspannten Kiezen Alarmstufe Rot.

Berlin bekommt den Kita-Mangel nicht in den Griff

Deshalb will der Senat den Kitaplatz-Ausbau weiter beschleunigen. Das sei nötig, um den weiter steigenden Bedarf an Kita-Plätzen zu erfüllen, sagte Scheeres. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll es in Berlin laut Senat 27.000 weitere neue Kita-Plätze geben. Dafür stellt der Senat 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Fraglich ist jedoch, ob es gelingt, auch genügend Erzieherinnen und Erzieher für die geplanten neuen Plätze zu finden. Schon jetzt sind laut der Gewerkschaft GEW rund 1.000 Stellen in Berlin unbesetzt – auch weil Berlin seine Erzieherinnen schlechter bezahlt als Brandenburg. Mit der jüngsten Tarifeinigung im öffentlichen Dienst erhalten Erzieherinnen nun immerhin 80 Euro mehr im Monat, weitere Gehaltsverbesserungen bis 2019 sind angekündigt.

Zudem hat der Senat das Antragsverfahren für Quereinsteiger in den Beruf weiter vereinfacht. Solche Aktionen zeigten Wirkung, sagte die Bildungssenatorin. In diesem Jahr gebe es 1.300 Quereinsteiger in den Erzieherberuf, das seien 300 mehr als im vergangenen Jahr.