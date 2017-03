Der Autovermieter Sixt hat in einem Newsletter an seine Kunden mitgeteilt, nach nur einem Tag eine umstrittene Gutscheinaktion wieder einzustellen. Sixt-Kunden, die mit ihrer Unterschrift die FDP-Initiative "Berlin braucht Tegel" unterstützen, bot das Unternehmen einen Gutschein in Höhe von zehn Euro als Gegenleistung an. Das Landeswahlamt Berlin sah darin einen Verstoß gegen das Wahlgesetz und stellte Strafanzeige.

Einen Gesetzesverstoß erkennt Sixt allerdings nicht an. "Sixt ist der Auffassung, dass die Aktion rechtmäßig ist", heißt es in dem Newsletter. Eine unlautere Beeinflussung des Ausgangs des Volksbegehrens sei nicht beabsichtigt gewesen.