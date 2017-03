Bundesrat will Unfallzahlen senken

An vielen Berliner Schulen gibt es keine Schülerlotsen mehr, weil Autoraser den Job zu gefährlich machen. Nun hat der Bundesrat beschlossen: Vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen soll künftig grundsätzlich Tempo 30 gelten. Von Robin Avram

1.822 Unfälle auf dem Weg zur Schule registrierte die Gesetzliche Unfallversicherung – allein im Jahr 2015, allein in Berlin. Nun hat der Bundesrat beschlossen: In Deutschland soll künftig grundsätzlich Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen gelten. Einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung stimmte die Länderkammer am Freitag zu.

Zudem bittet der Bundesrat die Bundesregierung, zu prüfen, ob neue Verkehrsschilder mit Piktogrammen für Schulen, Kindergarten, Altenheim und Krankenhaus eingeführt werden können. Wenn die Autofahrer wissen, warum sie langsamer fahren sollen, wäre die Akzeptanz für Tempo 30-Zonen höher, hoffen die Landespolitiker.