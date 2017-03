Gegen den Drogenhandel am Görlitzer Park will der Berliner Senat künftig weniger Polizisten einsetzen. Die bisherige "harte" Strategie sei gescheitert. Ein neues Konzept gibt es noch nicht. Nun soll die Polizei selbst Vorschläge machen. Am nahen "Kotti" soll mittelfristig eine mobile Polizeiwache stehen.