Im Sommer können alle wahlberechtigten Berliner wahrscheinlich über die Zukunft des Flughafens Tegel abstimmen. Es wäre der sechste Volksentscheid in der Hauptstadt - in kaum einem anderen Bundesland bringen Bürger ihre Regierung öfter in Bedrängnis. Von Robin Avram

Der Erfolg der Tegel-Kampagne hat aber auch damit zu tun, dass die Berliner in der vergangenen Dekade empfänglicher waren als alle anderen, wenn es darum ging, der eigenen Landesregierung per Volksbegehren mal so richtig schön in die Parade zu fahren.

Das zeigt der druckfrische Volksbegehrensbericht 2017 des Vereins "Mehr Demokratie". Gleich acht Volksbegehren-Initiativen buhlten demnach seit 2007 um die Aufmerksamkeit der Hauptstädter - und jede zweite Initiative war mit ihrem Ansinnen auch erfolgreich und schaffte die Hürde zum Volksentscheid. Von so einer Quote kann der Rest der Republik nur träumen.



Endlich mal ein Vergleich, in dem Berlin sogar vor den Strebern aus Hamburg liegt, mag man denken. Heißt aber in Wahrheit doch: Die Berliner waren offenbar viel häufiger unzufrieden mit dem, was ihre Regierung im Alltag so anstellte.

Nicht so bei uns, mag sich nun mancher Regierungspolitiker in Brandenburg freuen. Das hier kein einziges der sieben Volksbegehren die Hürde zum Volksentscheid übersprang, liegt aber vor allem daran, dass die Lebenswelten in den Weiten der Mark viel stärker auseinander driften als in Großstädten. Oder anders gefragt: Was interessiert es die Cottbuser, wenn die Speckgürtel-Bewohner mit Fluglärm beschallt werden?