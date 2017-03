Die Initiative für den Erhalt des Berliner Flughafens Tegel hat für ihr Volksbegehren etwa 247.000 Unterschriften eingereicht. Das teilte die Landeswahlleiterin am Dienstagmittag mit. Das sind rund 40 Prozent mehr Stimmen als benötigt werden, die Quote der ungültigen Stimmen lag nach bisherigem Auszählungsstand bei rund 17 Prozent.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich bislang nicht zum Ergebnis des Tegel-Volksbegehrens geäußert. Die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek gratulierte der Tegel-Initiative zur erreichten Etappe, sprach allerdings angesichts des mutmaßlichen Stimmenkaufs durch den Autoverleiher Sixt von einem "faden Beigeschmack".



Zur Forderung, Tegel offen zu lassen, sagte Kapek: "Es ist verständlich, dass viele Menschen an Tegel hängen. Als Politik müssen wir aber das Wohl der ganzen Stadt im Blick haben. Darum muss Tegel schließen. Denn Fluglärm macht Hunderttausende krank. Außerdem benötigen wir den Flächen dringend für bezahlbares Wohnen, unsere Universitäten und neue Arbeitsplätze in der Wirtschaft."

Für FDP-Generalsekretär Sebastian Czaja hingegen geht die Diskussion gerade erst los. Das Volksbegehren habe gezeigt, dass sich eine "beachtliche Zahl" von Menschen in Berlin eine von Sachargumenten getragene Diskussion zu dem Thema wünsche, sagte Czaja am Dienstag. Das sei auch im Hinblick auf den nun wohl folgenden Volksentscheid wichtig. Er werde eine Expertenkommission einsetzen, um die notwendigen Fakten zu liefern, kündigte Czaja an. In dem Gremium sollen etwa Luftfahrt- und Infrastrukturexperten sowie Juristen vertreten sein.