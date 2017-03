Mit 247.000 Unterschriften haben die Initiatoren allerdings rund 40 Prozent mehr Unterschriften gesammelt, als für einen Erfolg benötigt werden. Die Anzahl der gültigen Stimmen will die Landeswahlleiterin am 4. April verkünden.

Nach bisheriger Beschlusslage muss der Flughafen Tegel schließen, nachdem der neue Flughafen BER in Schönefeld in Betrieb gegangen ist. Nach der Schließung will der Senat das Gebäude und die Flächen zum Forschungs- und Industriepark entwickeln. Auch rund 3.000 Wohnungen sollen entstehen.

Die Beuth-Hochschule für Technik plant auf dem Areal nach der Schließung konkret schon einen Standort, in dem urbane Technologien erforscht werden sollen. Der Vize-Präsident der Hochschule, Hans Gerber, sprach sich in der rbb-Welle Radioeins dafür aus, an der Schließung Tegels festzuhalten. "Seit zehn Jahren beschäftigen wir uns damit, was die Zukunft der Stadt braucht, nämlich Wertschöpfung und Wissenschaft. Und das kann nur gelingen, wenn wir uns auch neue Areale erschließen, und nicht an der Devise festhalten, nichts darf sich ändern."