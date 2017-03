Abgelehnte Asylbewerber in Brandenburg - Grüne scheitern mit Antrag auf Abschiebestopp für Afghanen

03.03.17 | 19:03 Uhr

Abschiebungen nach Afghanistan halten die Grünen in Brandenburg für unverantwortlich - genau wie ihre Parteikollegen in Berlin und im Bund. Mit ihrem Antrag auf einen generellen Abschiebestopp sind sie am Freitag vor dem Landtag jedoch gescheitert.



Der brandenburgische Landtag hat einen Antrag der Grünen auf einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan abgelehnt. In der Begründung stellte die Koalition klar, dass für die Bewertung der Sicherheitslage in einem Zielstaat nicht das Land Brandenburg, sondern der Bund zuständig ist.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD)

"Wir sind gut beraten, uns dem Bund anzuschließen, wenn es darum geht, die Sicherheitslage in Afghanistan zu beurteilen", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Es sei nicht zielführend, wenn jedes Bundesland eine eigene Beurteilung vornehme, so Schröter. Dem Landtag sei es aber wichtig zu betonen, dass die Sicherheitslage in Afghanistan regelmäßig überprüft werden müsse. Die Bundesregierung hatte zuletzt erklärt, bei ihrer Einschätzung zu bleiben, dass es in Afghanistan sichere Regionen gibt, in die Menschen zurückgebracht werden können. Einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein schieben Afghanen derzeit nicht in ihre Heimat ab.

Ermessensspielräume in Einzelfällen

Die Regelung sollte für die kommenden drei Monate gelten, hieß es in dem Antrag. Statt des Antrags der Grünen wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD und Linkspartei jedoch ein Antrag angenommen, wonach Ermessensspielräume im Aufenthaltsrecht genutzt und vor jeder Abschiebung geprüft werden soll, ob eine besondere Schutzbedürftigkeit des Betroffenen nach EU-Richtlinien besteht. Aus Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 14 Afghanen ausgewiesen. Laut dem Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, wurden sie nach Afghanistan rückgeführt. Zuvor hatte es geheißen, es sei wahrscheinlich, dass sie im Rahmen des Dublin-Verfahrens in die europäischen Länder zurückgeschickt wurden, in denen sie ursprünglich angekommen waren. 154 Afghanen seien 2016 freiwillig wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, 104 davon mit einer Förderung.

Hintergrund Abgelehnte Asylbewerber in Brandenburg und Berlin - Grüne fordern Abschiebestopp nach Afghanistan Auch die Berliner Grünen fordern einen Abschiebestopp für Afghanistan. Zuvor hatte sich die Partei in Brandenburg bereits dafür eingesetzt. Die Landesregierung in Potsdam richtet sich allerdings nach der Bundespolitik. Und die hält weiterhin an Abschiebungen nach Afghanistan fest.



"Arbeitsverweigerung" des Auswärtigen Amts

Neben den Grünen in Brandenburg hatten sich auch ihre Kollegen in Berlin und im Bund für einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen. Letztere forderten die Bundesregierung am Freitag erneut zu einer Neubeurteilung der Sicherheitslage in dem Land auf. "Das Auswärtige Amt muss endlich eine seriöse Einschätzung über die Sicherheitslage in Afghanistan vorlegen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Freitag bei einem Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion in Berlin. Es sei eine "Arbeitsverweigerung" des Auswärtigen Amtes, wenn es dazu nicht in der Lage sei. Das Auswärtige Amt verteidigte die Abschiebungen abermals.



Pläne für Abschiebe-Behördenstelle in Potsdam vom Tisch

Eine neue zentrale Abschiebe-Behörde des Bundes und der Länder soll im Mai ihre Arbeit in Berlin aufnehmen. Überlegungen zu einem möglichen Standort in Potsdam seien vom Tisch, berichtete Innenminister Schröter am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Die neue Behörde soll die Kommunen in schwierigen Fällen bei Abschiebungen unterstützen: Dabei geht es insbesondere um Fragen der Herkunft oder fehlende Pässe. Auch wenn das Herkunftsland eine Rückkehr verweigere, könne die zentrale Behörde besser auf Augenhöhe mit den staatlichen Stellen verhandeln als eine kommunale Ausländerbehörde, erläuterte der zuständige Referent des Innenministeriums. Die Kommunen sind seit 1996 für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zuständig.