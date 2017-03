"Achtung Fake News": So warnt das Auswärtige Amt auf Facebook . Am Montag reagierte das Bundesministerium auf Beiträge in den sozialen Netzwerken, wonach das Haus selbst eine Reisewarnung für Schweden herausgegeben habe. Die Falschmeldung stammte demnach unter anderen von mehreren AfD-Verbänden.

Zudem habe selbst China einmal Berlin mit einer Reisewarnung versehen. "Das ist doch aber eine sichere Stadt", findet Gläser. Malmö oder Stockholm also nicht? "Naja, zumindest nicht so sicher wie Brandenburg an der Havel oder Stralsund."

"Es gibt Schlimmeres", findet Gläser aber und verweist auf fehlerhafte Berichterstattung von anderen Medien und sogar dem Auswärtigen Amt selbst. Das solle nun seine Einstufung Schwedens "ruhig weiter verbreiten". Man behalte sich den Facebook-Post zur Wiedervorlage vor, wenn es in Malmö das nächste Mal zu Krawallen komme. In den tatsächlichen Reise- und Sicherheitshinweisen zu Schweden gebe es ja durchaus einige warnende Hinweise: "Das ist nicht Legoland", sagt Gläser.

Einer der AfD-Landesverbände, der die Falschmeldung am Wochenende in Umlauf gebracht hat, war der Berliner. Dessen Pressesprecher Ronald Gläser räumte am Montag auf Nachfrage von rbb|24 ein, dass der Beitrag "ziemlich zugespitzt" formuliert und "inhaltlich nicht ganz korrekt" war. Man habe auch kurz überlegt, ihn wieder zu löschen.

Und eine erhöhte Terrorwarnung gilt heutzutage in zahlreichen Ländern, ebenso der Hinweis, sich an öffentlichen Orten mit größerer Vorsicht zu bewegen.

Tatsächlich gibt es in den größten schwedischen Städten Stadtteile, die mehrheitlich von Immigranten bewohnt werden, etwa Rosengård in Malmö oder Rinkeby und Tensta in Stockholm. Die dortige Gewalt und Kriminalität wird in Schweden seit einigen Jahren thematisiert und diskutiert, gelegentlich kommt es auch zu Ausschreitungen. Allerdings ist es keinesfalls so, dass deshalb gleich vor Reisen nach Schweden gewarnt wird, wie derzeit in 26 vornehmlich asiatische und afrikanische Staaten, etwa Somalia, dem Irak oder den Krisengebieten in der Ukraine, dem Südsudan oder Pakistan. [Die vollständige Liste der Länder mit Reisewarnungen finden Sie hier .]

Angestachelt wurden die AfD-Gruppen wohl indirekt von US-Präsident Donald Trump. Der hatte am 18. Februar bei einer Rede zur Rechtfertigung seiner restriktiven Einwanderungspolitik den Eindruck erweckt, in Schweden hätten Flüchtlinge einen Anschlag verübt: "Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist", hatte er hinzugefügt und dann Anschlagsziele wie Brüssel, Nizza und Paris aufgezählt. In Schweden war allerdings nichts passiert. Danach erntete Trump viel Spott in den sozialen Netzwerken. Die Frage, was an besagtem Vorabend in Schweden passierte, beschäftigte die Netzgemeinde wochenlang unter dem Hashtag #lastnightinsweden.



Das schwedische Außenministerium wies in der Folge darauf hin, dass der einzige Anschlagsversuch in Schweden auf das Jahr 2010 zurückgeht. Abgesehen von dem Attentäter habe es keine Opfer gegeben. Und der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt fragte stellvertretend: "Schweden? Terrorattacke? Was hat er geraucht?"

Ähnliche Kommentare fanden sich nun auch zu der Falschmeldung der AfD-Gruppen. Viele Nutzer fragten ironisch, ob die AfD inzwischen auch Satire-Meldungen publiziere.