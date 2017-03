Die AfD-Spitze hat sich dafür ausgesprochen, Co-Parteichefin Frauke Petry (zusammen mit Jörg Meuthen) und Vize Alexander Gauland in das "Spitzenteam" der Partei für die Bundestagswahl zu berufen. Eine entsprechende Empfehlung wurde nach Angaben von Parteivorstandsmitglied André Poggenburg am Sonntag bei einem informellen Treffen des AfD-Bundesvorstandes mit den Landesvorsitzenden mehrheitlich beschlossen. "Frauke Petry und Alexander Gauland sollen in jedem Fall dabei sein, außerdem mindestens zwei weitere Mitglieder", sagte Poggenburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Empfehlung sieht demnach außerdem vor, dass von diesen vier oder mehr Team-Mitgliedern zwei westlichen Landesverbänden angehören sollten. Petry steht der Landtagsfraktion in Sachsen vor, Gauland in Brandenburg, wo er als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl antreten will. Sachsen-Anhalts Landes- und Fraktionschef Poggenburg betonte, das letzte Wort habe ein Delegiertenparteitag am 22. April in Köln.

Die Zustimmungswerte der AfD sind auf Bundesebene zuletzt gesunken. Verschiedene Meinungsforschungsinstute sahen die Partei bei acht Prozent.