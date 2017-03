Video: Abendschau | 12.03.2017 | Sabrina N'Diaye

Inhaftierter Berliner Journalist - Aktivisten fordern in ITB-Türkeihalle Freiheit für Deniz Yücel

12.03.17 | 20:32 Uhr

Sie wirken wie gewöhnliche Besucher der Berliner Tourismusbörse - doch die Aktivisten wollen keine Reise buchen: Sie starten überraschend eine Demonstration für Pressefreiheit in der Türkei.

Mit diesem Besuch hatte in Halle 3.2 auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin wohl kaum jemand gerechnet: Aktivisten der Unterstützergruppe #FreeDeniz haben in der Türkeihalle auf der Internationalen Tourismusbörse eine Protestaktion gegen die Inhaftierung des Berliner Journalisten Deniz Yücel gestartet. "Wir fordern die Freilassung von Deniz Yücel", sagte eine Aktivistin dem rbb. Es gehe jedoch ebenso um die Freiheit von mehr als 150 weiteren inhaftierten Journalisten.

Die Aktion war offenbar eine gezielte Provokation auf der Berliner Tourismusmesse. Gut ein Dutzend Aktivisten hatten sich zunächst unter die Besucher gemischt, um dann auf die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten aufmerksam zu machen.

"Muss denn sowas sein auf einer Messe?"

Die Aussteller wehrten sich gegen die Aktion. "Auf einer Messe muss sowas doch nicht sein, oder?", sagte einer von ihnen dem rbb. Er wirkte sichtlich verärgert über die Protestaktion. "Wo sind wir denn?", fragte er aufgebracht. Ein anderer Aussteller sagte zu einer Aktivistin: "So können Sie niemandem helfen." Dann schob er sie weg von seinem Stand. Steffen Küßner von #FreeDeniz begründete gegenüber dem rbb die Protestaktion auf der ITB so: "Die Besucherzahlen in der Türkei sind eingebrochen in den vergangenen zwei Jahren. Wir glauben, dass das etwas damit zu tun hat, dass unser Freund und Kollege Deniz Yücel und 150 andere Journalisten in der Türkei in Haft sitzen." In der Türkei gebe es "ein Klima von Angst und Verfolgung", sagte Küßner, das dafür verantwortlich sei, dass Menschen nicht mehr in die Türkei fahren. "Deswegen kann man Politik nicht von Tourismus trennen", argumentiert er.



"Hier wurde gerade Propaganda gemacht"

Teilweise reagierten Aussteller sehr heftig auf den Protest von #FreeDeniz: "Hier wurde gerade Propaganda gemacht", sagte einer. Das mache ihn sehr traurig. "Ich finde, das geht gegen meine Menschenwürde. Ich bin hier geboren, ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe deutsche Kinder - aber das momentan ist ein katastophaler Zustand." Den Protest nennt er eine "Hassaktion". Die Polizei beendete die Überraschungsdemonstration auf der ITB ziemlich schnell. Die Aktivisten wurden schon nach kurzer Zeit von den Beamten aus der Halle geleitet.



Erdogan-Anhänger demonstrierten vor der niederländischen Botschaft

Die momentan angespannte Situation zwischen der Türkei und europäischen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden zeigt sich nicht zum ersten Mal in Berlin. Rund 300 Anhänger Erdogans demonstrierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor der niederländischen Botschaft gegen die Absage mehrerer Auftritte von türkischen Ministern. Doch nach rund zwei Stunden ging der Protest wohl friedlich auseinander.

ITB zu Ende

Die ITB ging am Sonntagabend nach fünf Tagen zu Ende. Die Veranstalter zählten rund 109.000 Fachbesucher - weniger als in den Vorjahren. Grund sei, dass an den Berliner Flughäfen zeitweise gestreikt worden war, hieß es von den Veranstaltern. Am Wochenende, als die ITB für jedermann geöffnet war, kamen laut einer vorläufigen Schätzung der Berliner Messe rund 60.000 Besucher. Wie in den vergangenen Jahren konnte man am Wochenende Reisen auf der ITB Berlin buchen.

Mit Informationen von Sabrina N'Diaye