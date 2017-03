Altglas-Tonnen sollen zurück in Hinterhöfe

Der Umweltausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Donnerstag mit der Altglas-Sammlung in Wohngebieten.

Mehrere Fraktionen fordern, dass in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick wieder Altglastonnen in den Höfen aufgestellt werden. Dort sind seit Jahresbeginn 2014 mit 7.000 Tonnen etwa die Hälfte aus den Hinterhöfen abgeräumt worden. Die Anwohner müssen ihr Altglas seither zu "Iglu"-Containern am Straßenrand bringen, die auch mehrere hundert Meter entfernt sein können.

SPD, CDU, Linke und Grüne kritisieren, dass aufgrund der weiteren Wege die Recyclingquoten um 19 Prozent gesunken seien. Der Betreiber Grüner Punkt argumentiert hingegen, dass das Glas in den Hinterhof-Tonnen oft mit Restmüll vermischt sei. Das erschwere die Wiederverwertung.

SPD und CDU hatten die Regelung schon 2014 wieder rückgängig machen und in den Höfen wieder entsprechende Tonnen aufstellen wollen, waren mit diesem Vorstoß aber gescheitert.