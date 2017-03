Bei dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind neben den zwölf Todesopfern 65 Menschen verletzt worden. Diese Zahl nannte Polizeipräsident Klaus Kandt am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Bisher war meist von mehr als 50 Verletzten die Rede. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte zum Stand der Ermittlungen, der Verdacht, dass der Attentäter Anis Amri Hintermänner oder Anstifter hatte , habe sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen bisher nicht bestätigt. Allerdings führe das Bundeskriminalamt (BKA) weiterhin die Ermittlungen und die Berliner Polizei sei nicht in alles einbezogen.

Polizeipräsident Kandt nannte auch Details zu der Überwachungskamera der Polizei vor der Fussilet-Moschee in Moabit: Nachdem Amri von der Polizei am 18. Februar 2016 beim Betreten der Moschee beobachtet worden sei, habe man am 19. Februar gegenüber eine Kamera aufgebaut, um den Tunesier auch dort zu observieren. Die Kamera sei bis zum 14. Februar 2017 in Betrieb gewesen. Mitte Februar schloss die Fussilet-Moschee.



Auch andere Verdächtige seien mit Hilfe der Kamera beobachtet worden - meist über die Live-Bilder; Aufnahmen gespeichert habe die Polizei selten. Amri sei dann im Februar und März mehrfach beim Betreten oder Verlassen der Gebetsräume gesehen und auch von April bis Juni zwölfmal an 20 Observationstagen dort beobachtet worden.



Kandt wehrte sich allerdings gegen Vorwürfe, Einsätze rund um die Rigaer Straße und die linksextreme Szene hätten Personal gebunden hätten, das bei der Terrorbekämpfung und der Observierung von Islamisten gefehlt habe. Laut Kandt mussten in der Rigaer Straße ganz andere Polizeieinheiten eingesetzt werden; diese hätten mit den Observierungseinheiten nichts zu tun gehabt.