Immer mehr Berliner werden immer ärmer - nirgendwo in Deutschland hat der Anteil der Menschen, die als arm gelten, so stark zugenommen wie in der Hauptstadt. Berlin sei eine "Problemregion", sagen die Sozialverbände. In Brandenburg ist die Entwicklung viel besser.

In Berlin und Brandenburg ist die Entwicklung beim Anteil der Armen an der Bevölkerung unterschiedlich. In Berlin ist die Armutsquote - also der Anteil der Menschen, die mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze auskommen müssen - stark gestiegen. Das geht aus dem Armutsbericht 2017 des Paritätischen Wohlfahrtsverband und anderer Organisationen hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde [zum Download].



Von 2014 auf 2015 ist der Anteil der Armen in der Hauptstadt um 12 Prozent auf 22,4 Prozent gestiegen - die höchste Zunahme bundesweit. Die Quote ist nur in Bremen mit 24,8 Prozent noch höher. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, bezeichnete Berlin - zusammen mit dem Ruhrgebiet - auch aufgrund des langfristigen Trends als "armutspolitische Problemregionen".



In Brandenburg dagegen sank die Armutsquote von 16,9 auf 16,8 Prozent. Neben Brandenburg konnten nur drei weitere Bundesländer den Anteil der Armen an der Bevölkerung senken. Brandenburg liegt im Vergleich aller 16 Bundesländer auf dem achten Platz. In der Mark sank die Armutsquote von 2005 bis 2015 um insgesamt 12,5 Prozent.