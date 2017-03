Die Brandenburger AfD hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach hinter den umstrittenen Parteichef von Thüringen, Björn Höcke, gestellt. Für Donnerstag lud sie ihn sogar zu einem Auftritt nach Jüterbog ein. Hunderte protestierten am Abend dagegen.

Im Mai 2014 hatte die AfD 11,6 Prozent der Stimmen bei der Kommunalwahl erhalten und war mit fünf Abgeordneten in das Frankfurter Stadtparlament eingezogen. Anderthalb Jahre später kam es zum Bruch. Drei der Abgeordneten bildeten ihre eigene Vereinigung, Möller und Spallek waren als AfD-Fraktion plötzlich allein in Frankfurt. "Als man sich weiter kennengelernt hatte, gab es doch gewisse Reibungsverluste und unterschiedliche Auffassungen", sagte Hartmut Händschke, einer der drei Abtrünningen, gegenüber dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell . Den Führungsstil innerhalb der Fraktion habe Händschke als zu autoritär empfunden. Zudem schien einigen Mitgliedern Möllers Kurs zu weit nach rechts gegangen zu sein.

Die Brandenburger Landesführung der AfD kommentiert den Zerfall ihres Frankfurter Ablegers nicht. Bei der Bundestagswahl möchte Alexander Gauland an der Oder das Direktmandat holen. Das Wählerpotenzial der Partei in Frankfurt ist hoch. In der Kommunalpoltik konnte sie in den vergangenen drei Jahren jedoch nichts bewegen - und ist nun an sich selbst gescheitert.

Mit Informationen von Hanno Christ