Viel länger als ursprünglich geplant mussten viele Flüchtlinge in Berliner Turnhallen leben. Doch Ende März soll endgültig Schluss sein damit, hat Sozialsenatorin Breitenbach am Donnerstag versprochen. Bis die Vereine wieder zum Zuge kommen, dauert es aber noch.

Bis zum Monatsende werden die letzten Flüchtlinge die Turnhallen verlassen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) erklärte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, dass es nun doch wie geplant möglich sei, alle Geflüchteten bis zum 31. März in ordentlichen Unterkünften unterzubringen. Zwischenzeitlich hieß es, es könne zu Verzögerungen kommen, weil neue Unterkünfte nicht rechtzeitig fertig würden.

Die letzte Turnhalle, die frei gezogen wird, ist demnach an der Fritz-Reuter-Straße in Pankow. Die Geflüchteten, die dort bislang gelebt haben, werden auf unterschiedliche Unterkünfte verteilt. Familien würden aber weiter im Bezirk untergebracht, betonte Sozialsenatorin Breitenbach. So soll sichergestellt werden, dass insbesondere kleine Kinder und Schüler in ihrem vertrauten Umfeld, ihrer Kita und ihrer Schule bleiben können.