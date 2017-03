Hinterhof-Tonnen Thema im Abgeordnetenhaus - Wohnungsunternehmen wollen die Altglas-Tonne zurück

23.03.17 | 11:52 Uhr

Die Debatte um die Altglas-Tonnen in Berliner Hinterhöfen geht am Donnerstag im Abgeordnetenhaus weiter. Das Recycling-Unternehmen für Berlin hatte sie stellenweise entfernt. Jetzt mischen sich die Wohnungsunternehmen ein.

In der Diskussion um Altglas-Tonnen in Berliner Wohngebieten hat der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) gefordert, die Sammelbehälter wieder in den Höfen der Mietshäuser aufzustellen.

Gerade auch mit Blick auf eine älter werdende Mieterschaft sei der Abzug vieler Glastonnen seit November 2013 in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick mit einem erheblichen Komfortverlust verbunden gewesen, schreibt der BBU am Donnerstag in einer Mitteilung. Es sei gut, wenn das Abgeordnetenhaus beim Thema Glasrecycling jetzt weiter Druck mache.

In Hinterhof-Tonnen oft auch Restmüll

Der Umweltausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Donnerstag mit der Altglas-Sammlung in Wohngebieten. SPD, CDU, Linke und Grüne kritisieren, dass aufgrund der weiteren Wege die Recyclingquoten um 19 Prozent gesunken seien. Der Betreiber Grüner Punkt argumentiert hingegen, dass das Glas in den Hinterhof-Tonnen oft mit Restmüll vermischt sei. Das erschwere die Wiederverwertung. Das private Unternehmen "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland" (DSD) ist für das Glasrecycling in der Hauptstadt zuständig. Es organisiert Abholung und Transport zu den Glashütten - dafür bekommt es von jedem Verbraucher jedes Mal Geld, wenn dieser eine Einweg-Glas-Flasche kauft.