Fahrgastverband fordert 4-Minuten-Takt - "Wir müssen aus der U-Bahn mehr herausholen"

06.03.17 | 15:39 Uhr

Bis 2030 soll Berlin auf vier Millionen Einwohner wachsen - doch wie soll der Nahverkehr da noch mithalten? Der Senat setzt vor allem auf neue Straßenbahn-Linien, denn die Tram ist kostengünstig und schnell. Der Fahrgastverband IGEB dagegen will das Potenzial der U-Bahn besser nutzen - mit dichteren Taktzeiten.

Im Berufsverkehr ist es besonders schlimm: Auf vielen BVG-Linien und auch in der S-Bahn stehen die Menschen dicht gedrängt und können sich kaum bewegen. Das Ein- und Aussteigen wird zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit. Um weiter hinten stehenden Fahrgästen das Aussteigen zu ermöglichen, müssen auch die weiter vorne Stehenden aussteigen. Wer mit Fahrrad oder Kinderwagen unterwegs ist, kann sich des Ärgers der Mitreisenden sicher sein. Vor allem die Berliner U-Bahn gerät in den Stoßzeiten oft ans Limit.



Im Fernsehen Abendschau | 06.03.2017 - Wie geht es weiter mit dem Nahverkehr? Der starke Zuzug stellt Berlin vor viele Herausforderungen, nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr. Von Raphael Jung

IGEB will U9 alle drei Minuten fahren lassen

Der Fahrgastverband Berlin (IGEB) Berlin fordert daher, die Taktzeiten im U-Bahn-Netz zu erhöhen. Die Züge sollten nicht nur alle fünf oder sechs Minuten fahren, sondern in einem Rhythmus von drei bis vier Minuten.

"Wir brauchen ein ehrgeiziges Programm zur Ertüchtigung der Berliner U-Bahn", sagte Jens Wieseke, stellvertretender IGEB, am Wochenende der rbb-Abendschau und warnt vor dem Bau neuer Linien. Stattdessen müsse die BVG "mehr aus dem bestehenden Netz herausholen". Um den Andrang auch im Berufsverkehr bewältigen zu können, schlägt Wieseke einen 4-Minuten-Takt vor, auf besonders frequentierten Strecken, wie der Nord-Süd-Verbindung U9, "müssen wir über einen 3-Minuten-Takt nachdenken, um die Massen wegzubefördern", sagt der IGEB-Vize. Technisch wäre sogar ein 2,5-Minuten-Takt möglich.

Höhere Taktung würde 20 bis 30 Prozent mehr Züge und Fahrer bedeuten

Allerdings ist auch dem IGEB-Vorstand klar, dass eine höhere Taktung mehr Züge und auch mehr Personal erfordern würde. Um einen 3- bis 4-Minuten-Takt in der Innenstadt zu ermöglichen, müssten Wieseke zufolge 20 bis 30 Prozent mehr Züge eingesetzt werden, dasselbe gilt für die Aufstockung des Fahrpersonals. Die BVG will diese Schätzung nicht kommentieren. Stattdessen verweist BVG-Sprecher Markus Falkner darauf, dass auf einigen Linien im Berufsverkehr bereits im 4-Minuten-Takt gefahren wird, nämlich auf den Linien 2, 6, 7 und 9. Im übrigen Streckennetz würde die U-Bahn im 5-Minuten-Takt fahren, sagte Falkner am Montag rbb|24. In den Randzeiten sehen es zehn Minuten.

Ohne Weiteres sei es möglich, auch einen 3-Minuten-Takt anzubieten, dies habe die BVG bereits 2006 bei der Fußball-WM auf einigen Abschnitten so praktiziert. Allerdings sei die U-Bahn-Flotte schon relativ alt und verlange einen hohen Instandhaltungsaufwand. "Eine wesentliche Taktverdichtung kann nur perspektivisch eingeplant werden", sagt Falkner und bezieht sich auf die Zeit nach 2021. Ab diesem Zeitpunkt werde ein Großteil der Flotte nach und nach ausgetauscht - dazu werde die BVG im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens rund 1.000 neue Wagen beschaffen.

Regine Günther, Klimaexpertin und Verkehrssenatorin von Berlin

Neue U-Bahn-Projekte sind "Zukunftsmusik"

Ob die U-Bahn künftig häufiger fahren wird und ab wann, wird auch vom neuen Stadtentwicklungsplan zum Thema Verkehr abhängen [externer Link]. Er wird die Berliner Verkehrsplanung bis zum Jahr 2030 festschreiben. Regine Günther, die neue Verkehrssenatorin, scheint jedenfalls gesprächsbereit zu ein. Man könne beides leisten, sagte die parteilose Politikerin am Sonntag der rbb-Abendschau: das bestehende Nahverkehrsnetz ertüchtigen und zugleich weiter ausbauen. "Wir schauen uns alle Optionen an", sagte Günther und sicherte zu, dass der Senat bei der Weiterschreibung seines Verkehrskonzeptes auch die Interessen der Stadtgesellschaft berücksichtigen werde, also die Interessen gesellschaftlicher Gruppen, wie beispielsweise des Fahrgastverbandes. Zugleich betonte die Verkehrsexpertin, dass der Bau neuer U-Bahn-Linien - abgesehen von der Verlängerung der U5, die bis 2020 fertig gestellt sein soll - vorerst nicht in Frage kommt. So müssen auch die Menschen im Märkischen Viertel weiter damit leben, dass sie mit dem Bus zum U-Bahnhof Wittenau fahren müssen. Eine Verlängerung der U8 bis in die Hochhaussiedlung hinein wird zwar seit Jahrzehnten diskutiert, wäre aber auch sehr kostspielig. Neue U-Bahn-Linien seien "Zukunftsmusik", sagte Günther.



Rot-rot-grüner Senat setzt auf Straßenbahn

Stattdessen hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag festgelegt, das Straßenbahnnetz weiter auszubauen. Konkret vorgesehen sind vier neue Verbindungen. So soll die Tram vom Hauptbahnhof bis zur Turmstraße verlängert werden und von dort schon bald über den Mierendorffplatz bis nach Jungfernheide. Auch eine Linie vom S-Bahnhof Schöneweide nach Adlershof ist geplant. Ferner sollen das Ostkreuz und der S-Bahnhof Mahlsdorf an das Tram-Netz angebunden werden. Doch es gibt noch weitergehende Pläne: Ein weiteres Zukunftsprojekt der Verkehrsplaner ist eine Straßenbahn-Verbindung, die vom Alexander- über den Potsdamer Platt bis zum Rathaus Steglitz führt - ein weiterer Beleg dafür, dass die Tram, die vor der Wende nur noch in Ost-Berlin fuhr, nach und nach auch wieder den Westen erobert.

Neue Tram-Linien sind günstiger als U-Bahn-Bau

Dass Straßenbahnen die anderen Nahverkehrssysteme entlasten können, zeigt die Linie M10. Seit eineinhalb Jahren verbindet die Metro-Tram den S- und U-Bahnhof Warschauer Straße mit dem Hauptbahnhof und wird täglich von rund 20.000 Fahrgästen genutzt, das ist doppelt so viel, wie ursprünglich geplant. Die Straßenbahn sei das Verkehrsmittel der Wahl, sagt Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Bündnis90/Die Grünen), und zwar nicht nur, weil sie so "leistungsfähig" sei. "Sie ist tatsächlich deutlich preiswerter als die U-Bahn", sagte Kirchner dem rbb am Wochenende. Auch aus Sicht von Kirchners Chefin hat die Straßenbahn daher Vorrang vor der U-Bahn, "gerade um die Engpässe zu beseitigen", sagte Verkehrssenatorin Günther am Sonntag dem rbb. Zum Vergleich: Pro Kilometer kostet der Bau einer Tram-Linie laut BVG rund zwölf Millionen Euro, bei der U-Bahn sind es mehr als 260 Millionen. Auch für den Fahrgastverband kommt daher der Bau neuer U-Bahn-Abschnitte nicht in Frage. "Die Straßenbahn ist ein Erfolgsmodell", sagte IGEB-Vize Wieseke rbb|24 am Montag. Das Netz müsse zügig ausgebaut werden. Mit Informationen von Raphael Jung