Modellprojekt gestartet - Berlin baut flexible Kinderbetreuung aus

08.03.17 | 17:49 Uhr

Wer frühmorgens, spätabends oder am Wochenende arbeiten muss und kleine Kinder hat, muss sich angesichts der Kita- und Hortzeiten etwas einfallen lassen. Ein neues Modellprojekt will Eltern und Alleinerziehenden in solchen Fällen helfen.

Schichtarbeit, Wochenenddienst und zugleich Eltern sein - das ist für viele Berliner schwer zu organisieren. Die rot-rot-grüne Landesregierung will jetzt einspringen und Eltern und Alleinerziehenden mit einer flexiblen Kinderbetreuung unter die Arme greifen. "Das kann dazu führen, dass Frauen, die früher Teilzeit arbeiten und aufstocken mussten, Vollzeit arbeiten können und nicht mehr aufstocken müssen", sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach am Mittwoch. Die meisten regulären Kitas und Horte in der Hauptstadt sind nur an Wochentagen und auch nur bis 18 Uhr geöffnet. Das stellt vor allem Alleinerziehende vor Probleme, die in Dienstleistungs- und kreativen Berufen oft spät abends und am Wochenende arbeiten.



Das bisherige Angebot wurde kaum genutzt

Tatsächlich gibt es schon jetzt die Möglichkeit, Kinder bis zur 6. Klasse abends, nachts oder am Wochenende betreuen zu lassen, als sogenannte erweiterte Kindertagespflege. Dieses Angebot sei bisher jedoch wenig bekannt, räumt Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, gegenüber rbb|24 ein. Lediglich 460 Berliner Kinder werden momentan betreut. Dabei leben allein 100.000 Alleinerziehende in der Hauptstadt.

Im September startete das Modellprojekt "MoKis" (Mobiler Kinderbetreuungsservice), bei dem die Kinder auch zu Hause betreut werden können - auf Kosten des Senats. Das Angebot richtet sich an alle, die wegen ihrer Arbeitszeiten einen besonderen Betreuungsbedarf haben. Bei der flexiblen Kinderbetreuung kann eine Betreuerin beispielsweise morgens ins Haus kommen, die Kinder wecken und in die Kita oder Schule bringen. Wenn Mutter oder Vater Nachtschicht haben, werden die Kinder in der Kita abgeholt, zu Hause versorgt und ins Bett gebracht. Möglich ist laut der Senatssprecherin eine "individuelle Absprache".

MoKis arbeitet eng mit den Jugendämtern zusammen, beantragt und abgerechnet wird der Betreuungsservice mit dem regulären Kita-Gutschein.



Die mobilen Betreuer können 8,50 Euro verdienen

Für die mobile Kinderbetreuung sucht die Senatsverwaltung nun dringend Betreuer. Sie müssen nicht zwingend ausgebildete Erzieher sein, angesichts des Fachkräftemangels ist das eher nicht die Zielgruppe. Infrage kommen laut Senatsverwaltung beispielsweise Studenten oder Senioren, "die verbindlich bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen", wie die Sprecherin sagt. "Es kann aber auch die beste Freundin sein, die ohnehin immer mittwochabends auf das Kind aufpasst. In diesem Fall würde der Freundschaftsdienst in ein festes und bezahltes Beschäftigungsverhältnis umgewandelt. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die angehenden Betreuer eine Fortbildung absolvieren und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Für die mobile Betreuung gibt es einen Stundenlohn von 8,50 Euro und damit doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.