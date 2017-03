Das ist nun in die Tat umgesetzt worden: "Berlin hat beantragt, den Vertrag ab dem 1. Mai ruhend zu stellen", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam.

Wirksam kündigen könnten die Berliner den Flüchtlingsvertrag zwar erst Mitte Oktober. Allerdings gebe es die Möglichkeit, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen zum Monatsende ruhend zu stellen, erläuterte Ministeriumssprecher Wolfgang Brandt. Dann müsse Berlin auch nicht mehr weiterzahlen.

Bislang muss Berlin für die weitgehend ungenutzten Plätze pro Tag rund 10.000 Euro zahlen.

Beide Länder hatten im Oktober 2016 vereinbart, in der brandenburgischen Erstaufnahme Wünsdorf (Teltow-Fläming) bis zu 1.000 Flüchtlinge aus Berlin für maximal sechs Monate unterzubringen. Allerdings kommen nicht sehr viele Flüchtlinge für eine Unterbringung in Wünsdorf infrage. So dürfen dort nur Menschen untergebracht werden, die neu nach Berlin kommen. Dementsprechend schickte Berlin bisher nur wenige Dutzend. Derzeit seien 26 Berliner Flüchtlinge in Wünsdorf, sagte Brandt.