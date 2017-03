Beim Aufkauf von 4.200 Berliner Wohnungen durch die Deutsche-Wohnen-AG entgehen dem Land Berlin Steuereinnahmen von fast 40 Millionen Euro. Grund dafür ist nach rbb-Information die Art der Verkaufsabwicklung - als sogenannter Share Deal. Bei einem Share Deal werden nicht die Immobilien selbst, sondern Anteile an der Immobilienfirma veräußert. Normalerweise müssen Immobilienkäufer in Berlin sechs Prozent Grunderwerbssteuer auf die Kaufsumme an das Land zahlen. Bei Share Deals aber entfällt dies.

Scharfe Kritik an der Praxis übte Markus Gruhn vom Ring Deutscher Makler Berlin-Brandenburg. Der neuerliche Fall zeige, dass Bund und Länder dringend reagieren müssten, damit nicht weitere Steuerausfälle in Milliardenhöhe drohten. Die Bevorzugung großer Immobiliengesellschaften gegenüber dem "Häuslebauer" nannte Gruhn "skandalös".

Die Deutsche Wohnen mit Sitz in Frankfurt am Main besitzt insgesamt rund 150.000 Wohnungen - zwei Drittel davon in Berlin. Zuletzt machte das Unternehmen mit Zukäufen auf sich aufmerksam, 2013 übernahm die Deutsche Wohnen die GSW Immobilien. Eine feindliche Übernahme durch die größere Vonovia scheiterte im vergangenen Frühjahr.



Zuletzt stand die Deutsche Wohnen in Berlin nach Mieterbeschwerden über kalte Heizungen, Schimmel und hohe Mieten in der Kritik. Vertreter des Unternehmens wurden dazu zu einer Anhörung ins Abgeordnetenhaus geladen.