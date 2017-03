Equal Pay Day am 18. März

Die Berliner Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat Unternehmen dazu aufgerufen, "systematisch gleiche Perspektiven für Frauen und Männer zu schaffen". Die Gehaltslücke ist laut Statistischem Bundesamt in Berlin mit 14 Prozent zwar geringer als der deutschlandweite Durchschnitt von 21. Das bessere Verhältnis in der Hauptstadt sei laut Breitenbach aber "kein Grund zur Freude", teilte sie anlässlich des diesjährigen Equal Pay Days am 18. März mit.