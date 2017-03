Berliner FDP will mit Ex-Fraktionschef in den Bundestag

Die Berliner FDP zieht mit ihrem früheren Fraktionschef Christoph Meyer an der Spitze in die Bundestagswahl. Der 41-Jährige, der bis 2012 auch Landesvorsitzender war, erhielt am Freitagabend 214 von 346 gültigen Stimmen der Bundeswahlversammlung der FDP Berlin zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl. Seine einzige Gegenkandidatin, die ehemalige Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, Birgit Grundmann, bekam 127 Stimmen.