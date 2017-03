In Berlin-Neukölln hat die Polizei einen Terrorverdächtigen gefasst. Offenbar geht es dabei aber nicht um einen möglichen Anschlag in der Hauptstadt. Gegen den 27-Jährigen - ein anerkannter Asylbewerber - lag ein Haftbefehl aus seinem Heimatland Bahrain vor.

Die Berliner Polizei hat in Neukölln einen Terrorverdächtigen gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann am Donnerstagabend in einem Hotel fest. Einen Anschlag in Deutschland soll der Mann aber nicht geplant haben, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag dem rbb.