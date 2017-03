Sozialstiftung eröffnet Haus in Tempelhof - Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge werden zentral betreut

In Berlin gibt es jetzt eine zentrale Anlaufstelle für alleinreisende 14- bis 18-jährige Flüchtlinge. Nach ihrer Ankunft werden sie künftig in Berlin-Tempelhof betreut. Aktuell kommen durchschnittlich 100 solcher Jugendlichen pro Monat in der Stadt an.

Berlin verfügt jetzt über eine Art Erstaufnahmestelle für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge. Die Einrichtung mit dem Namen "Check in" ist am Montag in Berlin-Treptow eröffnet worden. Erstmals könnten nun 14- bis 18-jährige Asylsuchende in den ersten Tagen ihres Aufenthalts zentral betreut werden, teilten die Betreiber der Einrichtung von der SozDia-Stiftung am Montag mit. Den Angaben zufolge kommen durchschnittlich 100 solcher Jugendlichen pro Monat in der Hauptstadt an.

Bisher in Hostels untergebracht

Bisher wurden minderjährige Flüchtlinge, nachdem sie von einem Büro der Jugend-Senatsverwaltung offiziell registriert worden sind, auf diverse Hostels verteilt. Vor allem die soziale Betreuung der Jugendlichen galt als nicht optimal. Im "Check in" sei nun eine zentrale Betreuung der alleinreisenden minderjährigen Flüchtlinge durch Sozialarbeiter und Erzieher möglich.

Vorgesehen ist den Angaben zufolge nun ein Aufenthalt von rund zwei Wochen, bis die Jugendlichen in eine andere Unterkunft weitervermittelt werden. Aufgabe des "Check in" ist es, die jungen Menschen willkommen zu heißen, die Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden sowie mit jedem Jugendlichen individuell eine realistische Lebensperspektive zu erarbeiten, so die Betreiber. Auch eine medizinische und psychologische Betreuung sind möglich. Zunächst verfüge das "Check in" über zehn Plätze. Im Normalbetrieb sollen es dann 50 Plätze sein.