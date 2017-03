Sorgen mehr Kameras für mehr Sicherheit in Berlin? CDU und AfD sind davon zwar überzeugt, konnten sich aber mit ihrer Forderung im Innenausschuss am Montag nicht durchsetzen. Weiteres Thema im Ausschuss sind die Ermittlungen zum Anschlag vom Dezember.

Der Senat hat eine weitere Ausdehnung der Videoüberwachung in Berlin am Montag erneut abgelehnt. Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) wies entsprechende Forderungen von CDU und AfD im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zurück.

Senatsvertreter und der SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann kündigten erneut an, die Polizei könne künftig ganz bestimmte Plätze mit viel Kriminalität, wie zum Beispiel das Kottbusser Tor in Kreuzberg und den Alexanderplatz in Mitte, mit Kameras überwachen.



Sie unterstützten damit die Position von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Dieser hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten so weit wie möglich auszureizen. Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) selbst soll aber nicht geändert werden.