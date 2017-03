Rund 70 Gefährder gibt es in Berlin - doch Innensenator Andreas Geisel ist skeptisch, was deren Überwachung mit einer elektronischen Fußfessel betrifft. Das sagte Geisel im langen rbb-Interview - und stellt sich damit gegen die Linie der Bundes-SPD.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) steht einer elektronischen Fußfessel für sogenannte Gefährder skeptisch gegenüber. Er sei vorsichtig, wenn Gesetze verschärft und damit Bürgerrechte eingeschränkt werden sollen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch dem rbb. Es sei ein großes Augenmaß gefragt. "Wenn Sie sich die USA anschauen, nach 9/11 ist dort die Paranoia gestiegen, ob die Sicherheit gestiegen ist, ist doch sehr fraglich."

15 ausreisepflichtige Islamisten in Berlin

Wörtlich sagte Geisel: "Eine Fußfessel ist sicherlich hilfreich. Aber es gibt in Frankreich leider dieses Attentat, als ein Priester von einem Täter umgebracht wurde, der eine Fußfessel trug." Die Fußfessel sei "vielleicht ein Baustein", um die Sicherheit zu erhöhen. Er sei jedoch vorsichtig, weil "wir selber unsere Freiheit, unsere offene Gesellschaft immer weiter einschränken." Man müsse zwar "eine ganze Menge tun zur Verbesserung der Sicherheit, aber man muss auch immer auf die Folgen schauen."

Die Bundesregierung hat bereits beschlossen, die Hürden für den Einsatz der Fußfessel zu senken, der Bundesrat muss noch zustimmen, hat aber grundsätzliche Zustimmung sognalisiert. Kommt das Gesetz, soll das Bundeskriminalamt künftig sogenannte Gefährder überwachen dürfen, wenn von ihnen eine Terror-Gefahr ausgeht. Zuvor hatten sich Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) auf einen Gesetzesentwurf geeinigt.



Da die meisten Gefährder nach Landesrecht überwacht werden, sagte de Maizière vor rund einem Monat, er hoffe, dass sich die Länder "an der Vorschrift und der Formulierung" des Bundesgesetzes orientieren und "rasch vergleichbare Befugnisse schaffen". Geisels Äußerungen lassen nun darauf schließen, dass die rot-rot-grüne Koalition skeptisch ist, was die Novellierung des Landesrechts betrifft. Grüne und linke Innenpolitiker hatten die Einführung der Fußfessel für Gefährder schon auf Bundesebene abgelehnt und als "Symbolpolitik" kritisiert - sie dürften Geisels Haltung also begrüßen.

Bundes-Justizminister Heiko Maas (SPD) dürfte dagegen wenig erfreut sein von der Linie seines Parteifreundes Andreas Geisel. Schließlich geht die von Maas initiierte Gesetzesverschärfung auf den Attentäter Anis Amri zurück, der den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Er war den Behörden als Gefährder bekannt, wurde aber zuletzt nicht mehr überwacht.

Die Anzahl der aktuell bekannten Gefährder in Berlin bezifferte Geisel auf "ungefähr 70".