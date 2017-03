Berlin will mit einer neuen Imagekampagne ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz setzen. Unter dem Motto #FreiheitBerlin soll in den kommenden Wochen auf Werbeflächen und in sozialen Medien mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten eine Debatte über den Freiheitsbegriff angeregt werden.

Zu den ersten prominenten Unterstützern der Kampagne gehört neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) - "Berlin kann Freiheit" - unter anderem der Stadionsprecher von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin, Christian Arbeit ("Die einzige Mauer, die wir gut finden, ist die vor unserem Tor") sowie der Modedesigner Michael Michalsky ("Denken, was man will. Aussehen, wie man will. Lieben, wen man will").

Unter dem Hashtag #FreiheitBerlin sollen Bürger außerdem ihren eigenen Freiheitsbegriff einbringen.