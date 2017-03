Ob in Tunneln, U-Bahn-Stationen oder Gebäuden mit dicken Mauern - immer wieder melden die Funkgeräte der Berliner Polizei: keine Verbindung. Seit Jahren gibt es Störungen beim Digitalfunk. Der neue Senat will das Problem nun auf Umwegen lösen.

Weil der Digitalfunk bei der Berliner Polizei immer noch nicht fehlerfrei funktioniert, will die Behörde die Beamten nun mit 16.000 Diensthandys ausstatten. Das bestätigte am Dienstag der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD).



Viele Details der Anschaffung seien aber noch ungeklärt, sagte Geisel. "Ich lasse gerade ausrechnen, wie viel Geld das kostet", erläuterte der Senator. Geprüft werde auch, "ob überhaupt eine Firma in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit 16.000 Smartphones zu liefern und ob eine Mobilfunkfirma in der Lage ist, so viele Handys auf einen Schlag ins Netz aufzunehmen". Anfallende Kosten für die Handys müssten dann im Haushalt 2018/19 berücksichtigt werden.