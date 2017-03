Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) hat sich zufrieden mit den ersten 100 Tagen der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Berlin gezeigt. Es hätte zwar einiges besser laufen können, aber insgesamt sei sie zufrieden, sagte Pop am Samstag dem rbb.

Auch inhaltlich habe die rot-rot-grüne Koalition schon etwas bewegt. So bekomme man bei Bürgerämtern inzwischen schneller einen Termin. Man habe dazu gelernt und werde jetzt besser werden. Es gebe Konflikte in jeder Koalition, weil es sich nun einmal um unterschiedliche Parteien handele, die zusammenarbeiten müssten. Man habe aber bisher immer eine Lösung gefunden, sagte die Wirtschaftssenatorin.



Ob Rot-Rot-Grün auch ein Modell für den Bund sein könnte, dazu wollte sich Pop nicht äußern. Man wolle die Dinge in der Stadt voranbringen, die man versprochen habe. Was auf Bundesebene passiere, werde man sehen.