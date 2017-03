Berlin will neues Konzept für Wohnungslosen-Hilfe

Der Berliner Senat will sich mit einem neuen Konzept des Wohnungslosen-Problems annehmen. Der Schwerpunkt müsse auf Prävention liegen, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch der dpa. "Wir müssen verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren."

Um warme Übernachtungsplätze für die Obdachlosen will sich die Senatorin künftig schon im Sommer kümmern. "Es passiert mir nicht noch einmal, dass ich vor dem Winter stehe und anfangen muss, Kältehilfe-Plätze zu suchen, weil es nicht ausreichend gibt", kündigte sie an. "Man lebt dann immer in der Angst, dass Menschen zu Tode kommen."