Sollte es eine Masern-Impfpflicht in Berlin geben?

32 Masern-Fälle registrierten die Berliner Behörden in diesem Jahr. Auch fünf Säuglinge haben sich infiziert. Nun fordert die CDU-Fraktion, dass nur noch geimpfte Kinder eine Kita besuchen dürfen. Was spricht für, was gegen eine Impfpflicht? Von Robin Avram