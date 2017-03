Der rot-rot-grüne Berliner Senat will auch 2018 und 2019 mehr Geld ausgeben. Der Investitionsrückstand aus der Vergangenheit sei groß, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Mittwoch. Ihn abzubauen werde realistisch gesehen ein Jahrzehnt dauern. Trotzdem will der Senat auch weiter Schulden abbauen.

"Das erhöht die finanziellen Möglichkeiten", sagte Kollatz-Ahnen. Allein im Jahr 2018 sollen rund 2,1 Milliarden Euro investiert werden. Für 2019 sind ebenfalls Investitionen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro geplant. Zugleich steigen die Ausgaben für das Personal - unter anderem, weil Tarife steigen, Gehälter an den Bundesdurchschnitt angepasst werden und in Schulen und Ämtern mehr Leute eingestellt werden.



In welche Projekte genau investiert wird, steht noch nicht fest. Die am Mittwoch vorgestellten Eckwerte bilden lediglich die Grundlage für die Haushaltsverhandlungen mit den einzelnen Senatsverwaltungen in den kommenden Monaten. Die Investitionen unter anderem in Schulsanierung, Radwege und Wohnungsbau sollen um 50 Prozent steigen. Zugleich ist der Abbau weiterer Schulden beabsichtigt. Den Entwurf für den Doppelhaushalt will der Senat im Juli beschließen. Danach ist das Abgeordnetenhaus am Zug. Üblicherweise wird der Doppelhaushalt im Dezember beschlossen.