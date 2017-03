Senat will gegen Diskriminierung bei Wohnungssuche vorgehen

Eine passende Wohnung in Berlin zu finden, ist ohnehin nicht einfach. Doch wenn man einen fremd klingenden Namen hat oder frau ein Kopftuch trägt, kann es noch schwieriger werden. Der Senat will deshalb nun eine Fachstelle gegen Diskriminierung einsetzen.

Der Senat will bis zum Sommer eine Fachstelle gegen Diskriminierung einsetzen. Derzeit sucht die Verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung einen geeigneten Träger. Die Fachstelle soll unter anderem Bürger beraten, die etwa wegen ihrer Herkunft oder einer Behinderung bei der Wohnungssuche benachteiligt werden.

"Die Wohnungsknappheit in Berlin wirkt sich auch zu Lasten von den Gruppen aus, um die wir uns in der Antidiskriminierungsarbeit besonders kümmern", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) dem rbb. Das seien Migranten und auch Behinderte. Schon ein fremd klingender Name oder ein Kopftuch reichten oft aus, um bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum benachteiligt zu werden, sagte Behrendt.