Der Neuköllner Ex-Abgeordnete Erol Özkaraca hat seinen Austritt aus der Berliner SPD angekündigt. Seinen Entschluss begründete er in einem ausführlichen Facebook-Post am Sonntag.

Demnach habe ihn "der Auftritt des Regierenden auf dem Breitscheidplatz und die Manifestierung eines meiner Auffassung nach zu toleranten Umgang mit dem politischen Islam und Islamisten" zu diesem Schritt veranlasst. Michael Müller hatte am vergangenen Donnerstag an einer Friedenskundgebung teilgenommen und dort auch eine Rede gehalten.

Die interreligiöse Veranstaltung, mit der gegen religiös motivierte Gewalt demonstriert werden sollte, war umstritten, weil vier teilnehmende muslimische Vereine vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sie sollen Kontakte zu islamistischen Gruppierungen unterhalten. Weder die Opfer noch die Hintergründe des Terroranschlags vom 19. Dezember wurden in den Ankündigungen zu der Kundgebung erwähnt.

Erol Özkaraca kritisierte in seinem Facebook-Post auch den Umgang mit Mohammed Taha Sabri, der Imam der Dar-as-Salam-Moschee in Berlin-Neukölln, der ebenfalls an der Kundgebung teilnahm.

Innerhalb der Partei gilt Özkaraca als Kritiker des politischen Islams. Der gebürtige Hamburger trat 1994 in die SPD ein. Von 2011 bis 2016 war er Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.