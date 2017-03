Linke geht mit Petra Pau an Spitze in Bundestagswahlkampf

Die Berliner Linke will mit Petra Pau an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand beschloss am Dienstagabend einen entsprechenden Vorschlag für die Landesliste, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Über die Landesliste soll am 1. April eine Landesvertreterversammlung entscheiden.

Auf Platz zwei und drei der vorgeschlagenen Liste stehen Stefan Liebich und Gesine Lötzsch, die wie Pau bereits im Bundestag sitzen. Insgesamt wurden 13 Kandidaten nominiert.

Auf Platz vier ist der Linke-Vorsitzende in Friedrichshain-Kreuzberg, Pascal Meiser, vorgesehen, auf Platz fünf Evrim Sommer, die zunächst wegen Ungereimtheiten in ihrem akademischen Lebenslauf in die Kritik geraten und deshalb bei der Wahl zur Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg durchgefallen war.

Auf Platz sechs soll der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Hakan Tas, kandidieren.