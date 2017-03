Auch in Zukunft soll die Polizei weiter vor Ort sein, aber nicht mehr in bisheriger Stärke.

Die bisherige Verordnung habe den Verkauf nicht eingedämmt, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Mittwoch. Um die Dealer aus den Grünanlagen zu vertreiben, hatte der Vorgängersenat verschiedene Maßnahmen getroffen: Hatten Besucher geringe Mengen Cannabis von bis zu 15 Gramm dabei, so konnte das strafrechtlich verfolgt werden, anders als es im Rest von Berlin die Regel war. Auch gab es immer wieder Razzien der Polizei.

Der Berliner Senat will die Null-Toleranz-Strategie der Vorgängerregierung beim Drogenhandel im Görlitzer Park in Kreuzberg aufgeben.

Die rot-rot-grüne Regierung hatte die Abschaffung der Sonderregelung bereits in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Kürzlich hatten vor allem SPD-Politiker und Suchtexperten die schnelle Abkehr von den Null-Toleranz-Zonen forciert.

Raed Saleh, der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, sagte mit Bezug auf die hohe Zahl von Strafverfahren gegen Konsumenten wegen geringer Mengen Cannabis: "Die Polizisten haben genug davon, ständig kiffenden Touristen hinterherzulaufen."

Knapp 70 Prozent der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Berlin hängen mit Gras und Haschisch zusammen. Die meisten Konsumenten besitzen nur Mengen unter 15 Gramm, werden sie damit erwischt, beschäftigt das die Polizei und Staatsanwaltschaft zwar zunächst - aber in fast allen Fällen werden die Verfahren eingestellt, weil dann "die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge" herstellt, kauft oder besitzt, heißt es im Betäubungsmittelgesetz.