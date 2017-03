Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat in Moskau des erschossenen russischen Oppositionspolitikers Boris Nemzow gedacht. Auf der großen Moskwa-Brücke in der Nähe des Kremls legte der SPD-Politiker am Mittwochmorgen rote Rosen nieder. Auf dieser Brücke war Nemzow 2015 ermordet worden.

Müller ist auf Russland-Reise, um die seit längerer Zeit ruhende Partnerschaft der Hauptstädte neu zu beleben. Nach einem Treffen mit Oberbürgermeister Sergei Sobjanin wollte er am Mittwoch mit Oppositionellen sprechen. "Wir wollen gute Kontakte zur Regierung, aber auch das Engagement der Opposition mit ihrem Einsatz für demokratische Grundrechte würdigen", sagte Müller. Geplant ist außerdem ein Gespräch mit russischen Start-ups und sozialen Unternehmen.

Am Dienstag hatte Müller die Moskauer Verkehrsleitzentrale besucht. Dort werden 150.000 Kameras kontrolliert, jede Moskauer Ampel wird überwacht. Ein System mit so großen Datenmengen sei in Berlin nicht denkbar, sagte Müller.

In Moskau stehen Kameras nicht nur an Kreuzungen, sondern auch in Höfen sowie auf Hauseingänge gerichtet. Die Daten, auf die auch die Polizei zugreift, werden nach Angaben der Verkehrsleitzentrale fünf bis sieben Tage lang gespeichert. Müller ließ sich unter anderem zeigen, wie Ampeln geschaltet werden, um Staus aufzulösen und traf den Moskauer Verkehrsminister.