Es gebe aber auch noch viele Aufgaben. "Die Landesregierung darf sich nicht zurücklehnen", sagte Woidke. Grundlage einer guten Entwicklung sei eine gute Verwaltung - dazu sei die umstrittene Kreisreform notwendig. "Wir brauchen eine zukunftsfeste Verwaltungsstruktur", sagte Woidke. Viele Bundesländer hätten diese schon umgesetzt oder seien noch dabei. Es gehe dabei um die Landesverwaltung und nicht um die Kommunalverwaltung, betonte Woidke. "Wir tragen die Verantwortung, dass es funktioniert."



Zugleich zeigte sich Woidke aber auch zu Kompromissen und Gesprächen mit den Gegnern der Reform bereit. "Es wird Änderungen am Arbeitsentwurf des Innenministeriums geben", sagte der Regierungschef. Wo die Kompromisslinien liegen könnten, sagte Woidke auf Nachfrage nicht. "Ich will nicht über einzelne Ecken diskutieren." Man könne aber nicht Dinge unterlassen, die man in 10 oder 15 Jahren bereue. Jüngste Daten zu Geburten änderten nichts am grundsätzlichen demografischen Wandel. Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte: "Ja, es waren nicht einfache Jahre." Vor dem Hintergrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung glaube er aber, dass die Koalition gute Arbeit geleistet habe. In der zweiten Hälfte der Wahlperiode wolle man unter anderem in die Beitragsfreiheit für Kita-Plätze einsteigen und auch am Thema Mobilitätsstrategie arbeiten.