Thüringens AfD-Chef spricht in Brandenburg

Die Brandenburger AfD hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach hinter den umstrittenen Parteichef von Thüringen, Björn Höcke, gestellt. Für Donnerstag lud sie ihn sogar zu einem Auftritt nach Jüterbog ein. Hunderte protestierten am Abend dagegen.

Nach rbb-Informationen gab es bereits am Nachmittag einen "Friedensrundgang" durch Jüterbog, vorbei an Kriegs-Mahnmalen der Stadt. Dazu hätten u.a. SPD und Linke aufgerufen, hieß es bei der "MAZ" .

Rund 200 Menschen haben an Donnerstagabend in Jüterbog (Teltow-Fläming) gegen einen Auftritt von Björn Höcke demonstriert. Dutzende Menschen versammelten sich mit Transparenten rund um den Veranstaltungsort. Die Polizei war noch vor dem geplanten Auftritt mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort, wie Videoaufnahmen der "Märkischen Allgemeinen" zeigen.

Linken-Abgeordnete zeigen AfD-Politiker Höcke an

Nach Äußerungen über Holocaust-Mahnmal in Berlin

Der Thüringer AfD-Chef steht vor allem nach seiner Dresdner Rede Mitte Januar in der Kritik, auch parteiintern. Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative hatte Höcke damals in Bezug auf das Berliner Holocaustmahnmal von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Zudem forderte er eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur. Seine Äußerungen lösten bundesweit Empörung aus. Wegen der Rede hat der AfD-Bundesvorstand mehrheitlich ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen, auch wenn dieser seine Äußerungen hinterher relativiert hatte.

Nach der Rede wurden 91 Strafanzeigen gegen Höcke gestellt - die Dresdner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen jedoch inzwischen eingestellt.

Hinter Höcke hatte sich hingegen der Brandenburger AfD-Chef Alexander Gauland gestellt. Von der Brandenburger AfD ging auch die Einladung zu dem jetzigen Auftritt in Jüterbog aus. Fraktionssprecher Marcus Schmidt bestätigte im Vorfeld, es handele sich um eine Veranstaltung der Landtagsfraktion, die von der parlamentarischen Geschäftsführerin der AfD, Birgit Bessin, organisiert worden sei.