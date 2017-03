Fehlender Brandschutz, gesundheitsgefährdete Beschäftigte und unzureichend geschulte Mitarbeiter: Die Mängelliste war einfach zu lang. Nun hat Brandenburg vorübergehend seine Abschiebehaft in Eisenhüttenstadt geschlossen.

Brandenburgs Abschiebehaftanstalt in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ist aufgrund von Sicherheitsmängeln vorübergehend geschlossen. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass die Einrichtung seit Montag "vom Netz genommen werden" musste. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" darüber berichtet. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) wies seine Fachabteilung in der Folge an, kurzfristig Alternativen zu schaffen.

Die Einrichtung hatte gleich mehrere Sicherheitschecks nicht bestanden. Experten der Unfallkasse Brandenburg hatten die Anstalt begutachtet und sofort das Landesamt für Arbeitsschutz eingeschaltet. So fehlten automatische Brandmelder. Zudem müssten Alarm-, Flucht- und Rettungspläne, eine Brandschutzordnung sowie ein Notfallplan erarbeitet werden. Auch die Sicherheitstechnik reiche nicht aus. Es bestünde sogar eine Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, stellten die Experten fest.

Als weiteren Kritikpunkt führten die Experten an, dass in der Abschiebehaft keine Vollzugsbeamten eingesetzt werden, sondern nur unzureichend geschulte Verwaltungsmitarbeiter.