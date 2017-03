Das "Bündnis für Brandenburg" unterstützt in diesem Jahr Projekte zur Integration geflüchteter Menschen mit weiteren 140.000 Euro. Das teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Unterstützt werden demnach lokale und regionale Netzwerke und Projekte, die die gesellschaftliche Teilhabe sowie die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeitsmarkt verbessern. Die Bescheide über die Fördergelder hätten die Projekte jetzt erhalten.