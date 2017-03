Brandenburg liegt noch keine offizielle Mitteilung zum Ende der Übernahme von Flüchtlingen aus Berlin in der Erstaufnahme in Wünsdorf vor. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtages. Er würde eine Kündigung bedauern, so Schröter. Der Minister verwies darauf, dass in Berlin noch immer Menschen in Turnhallen unter wesentlich schlechteren Bedingungen leben müssten als in Wünsdorf (Teltow-Fläming).

Eine Sprecherin von Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte dem rbb, am Dienstag habe der Senat beschlossen, die Vereinbarung mit Brandenburg erst einmal auszusetzen und währenddessen eine Kündigung auszuhandeln. Dies hatte Breitenbach bereits in der vergangenen Woche angekündigt und zur Begründung auf sinkende Flüchtlingszahlen verwiesen.

Laut dem Vertrag kann Berlin bis zu knapp 1.000 seiner Flüchtlinge für höchstens ein halbes Jahr in der Erstaufnahme Wünsdorf unterbringen. Diese Menschen müssen jedoch alle erst kürzlich in die Hauptstadt gekommen sein. Berlin zahlt Brandenburg für dieses Angebot rund 10.000 Euro pro Tag. Diese Abmachung war im vergangenen Jahr nach langwierigen Gesprächen verabredet worden.