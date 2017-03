Die Brandenburger Sicherheitsbehörden stellen sich auf einen möglichen Anstieg politisch motivierter Straftaten in diesem Jahr ein. Das geht aus einem internen Papier der Polizei hervor, das dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell" vorliegt. Hintergrund sei die bevorstehende Bundestagswahl.



Die Behörden rechnen mit mehr Fällen von Sachbeschädigung etwa gegen Parteibüros oder Wahlkampfmaterial und Störungen der Wahlkampfauftritte von Politikern. Besonders die Alternative für Deutschland (AfD) könne dabei das bevorzugte Ziel sein. Darauf deuten die Zahlen der vergangenen Jahre hin: Wurden 2015 noch 14 Meldungen mit Straftaten gegen Personen und Einrichtungen der AfD im Land Brandenburg registriert, so waren es 2016 bereits 46, wobei 38 Fälle der linken Szene zugerechnet wurden.



Dem Papier zufolge wird auch weiterhin mit Straftaten gegen Polizeibedienstete und -fahrzeuge gerechnet. Neben dem Bundestagswahlkampf dürfte auch der bevorstehende G20-Gipfel in Hamburg eine Ursache für steigende politisch motivierte Kriminalität sein.