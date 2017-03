Das Land Brandenburg plant, seine umstrittene Oberstufenreform rückgängig zu machen. Wie die "Berliner Morgenpost" (Donnerstag) berichtet, soll es vom kommenden Schuljahr an - wie in Berlin - in der Oberstufe wieder nur zwei Leistungskurse bis zum Abitur geben.



Bildungsminister Günter Baaske (SPD) wolle den Bildungsausschuss des Landtages an diesem Donnerstag darüber informieren, schreibt die Zeitung. Die Änderung sei eine Konsequenz aus Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) zur bundesweiten Vergleichbarkeit von Abitur-Ergebnissen. Diese müssen die Bundesländer bis zum Schuljahr 2018/ 2019 umsetzen.



Das Land Brandenburg hatte vor wenigen Jahren ein System eingeführt, bei dem Abiturienten fünf Pflicht-Leistungskurse belegen müssen.